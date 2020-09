Antonio De Marco: «Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia» (Di martedì 29 settembre 2020) erano troppo felici e questo lo ha fatto arrabbiare. Questa la confessione di Antonio De Marco sul movente per il delitto di Lecce, quello di cui sono rimasti vittime Daniele De Santis e Eleonora Manta, brutalmente uccisi a coltellate. In un primo momento è emersa la questione del movente non legato alla passione ma a questioni di convivenza – il colpevole condivideva l’appartamento con De Santis -. Antonio De Marco movente, quindi, sembrerebbe legato a una questione di invidia della felicità che vedeva nella vita dei due. LEGGI ANCHE >>> Antonio De Marco cercava il delitto perfetto, ma ha commesso almeno tre errori L'articolo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020)troppolo ha fatto arre. Questa la confessione diDesul movente per il delitto di Lecce, quello di cui sono rimasti vittime Daniele De Santis e Eleonora Manta, brutalmentea coltellate. In un primo momento è emersa la questione del movente non legato alla passione ma a questioni di convivenza – il colpevole condivideva l’appartamento con De Santis -.Demovente, quindi, sembrerebbe legato a una questione di invidia dellatà che vedeva nella vita dei due. LEGGI ANCHE >>>Decercava il delitto perfetto, ma ha commesso almeno tre errori L'articolo ...

