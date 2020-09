Antonio De Marco | chi è il 21enne che ha confessato l’omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis

(Di martedì 29 settembre 2020) Deè stato un coinquilino delle vittime in via Montello a Lecce fino ad agosto scorso: hanella notte

LECCE, 29 SET - "Si, sono stato io". Ha confessato di essere stato lui ad uccidere, Antonio De Marco, lo studente 21enne arrestato per l'omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Ma ...C'è un presunto omicida che ha progettato a lungo e tutto nei dettagli, ma ancora non c'è un movente per il duplice omicidio del giovane ...