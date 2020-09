Antonio De Marco | 21 anni | confessa il brutale omicidio di Eleonora e Daniele | Erano troppo felici

(Di martedì 29 settembre 2020) Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela nei dettagli: "Intanto emergono nuovi particolari agghiaccianti del duplice. Secondo gli inquirenti, infatti, il giovane 21enne, ex ...

TgLa7 : Fidanzati uccisi, il 21enne fermato, Antonio De Marco, reo confesso agli investigatori: 'erano troppo felici. Ho fa… - Corriere : ?? 21 anni, voleva immobilizzare , torturare e uccidere, per poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritt… - SkySport : Antonio De Marco confessa l'omicidio di Lecce dell'arbitro De Santis e della fidanzata - tempoweb : Nessun movente passionale ma voleva torturarli. La verità sulla follia di De Marco #antoniodemarco #danieledesantis… - CorrNazionale : Svolta nelle indagini sull’omicidio dei due fidanzati a Lecce: confessa l’ex coinquilino Antonio De Marco, aveva an… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Marco

Il commento del sindaco di Lecce Salvemini. "Credo meriti una menzione anche la civiltà e il rispetto con il quale la cittadinanza ha partecipato a questa vicenda" ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...