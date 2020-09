Antonella Elia: le dichiarazioni contro Adriana Volpe e Flavia Vento (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Elia, intervistata da 'Tv Sorrisi & Canzoni', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito dell'amicizia con Adriana Volpe una volta terminata l'esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'opinionista del reality di Alfonso Signorini ci va giù pesante con la collega: 29 settembre 2020 12:38. Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020), intervistata da 'Tv Sorrisi & Canzoni', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito dell'amicizia conuna volta terminata l'esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'opinionista del reality di Alfonso Signorini ci va giù pesante con la collega: 29 settembre 2020 12:38.

trash_italiano : 'DAYANE SE FACEVI UNA COSA DEL GENERE A ME, FINIVA IN TRAGEDIA GRECA' [cit. Antonella Elia] #GFVIP - Chicca_colors : @hidjngit Ignorante ci sarai te! il bullismo non è solo bodyshaming ha tante sfaccettature. E quello che che fanno… - giorgiacomoni_ : RT @honeyvenomxxx: Franceska -è una iena ma passa per vittima -vince L’immunità a caso -elimina Tommy (ma lo manda in realtà nel buco osc… - blogoit : Antonella Elia: le dichiarazioni contro Adriana Volpe e Flavia Vento - ALBERTA18793746 : RT @honeyvenomxxx: Franceska -è una iena ma passa per vittima -vince L’immunità a caso -elimina Tommy (ma lo manda in realtà nel buco osc… -