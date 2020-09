Anticipazioni Una Vita, Genoveva lascia Acacias? L’inganno di Ursula (Di martedì 29 settembre 2020) Genoveva, Ursula e Marcia continuano a essere grandi protagoniste della trama di Una Vita. Le Anticipazioni annunciano grandi svolte per quanto riguarda questi tre personaggi centrali. Nel corso delle prossime puntate, la Salmeron si sente costretta a commettere un gesto sconvolgente. Scendendo nel dettaglio, la nuova dark lady di Acacias provoca la morte di suo … L'articolo Anticipazioni Una Vita, Genoveva lascia Acacias? L’inganno di Ursula proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020)e Marcia continuano a essere grandi protagoniste della trama di Una. Leannunciano grandi svolte per quanto riguarda questi tre personaggi centrali. Nel corso delle prossime puntate, la Salmeron si sente costretta a commettere un gesto sconvolgente. Scendendo nel dettaglio, la nuova dark lady diprovoca la morte di suo … L'articoloUna? L’inganno diproviene da Gossip e Tv.

MayAmidala : @Pilloz30 @OnceUponATeddy beh in ogni caso non sarebbe una chiusura pacifica e da quanto dicono le anticipazioni, lo sarà. - MayAmidala : @OnceUponATeddy @Pilloz30 Comunque le anticipazioni sono abbastanza generiche su ambedue i triangoli, si capisce so… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 30 settembre: Rosina si trasferirà in Portogallo? - #anticipazioni #settembre: #Rosina… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 30 settembre: Rosina si trasferirà in Portogallo? - #anticipazioni #settembre: #Rosina - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni Armando Incarnato riceve una dichiarazione d’amore - #Uomini #Donne #anticipazioni… -