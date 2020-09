Anna Falchi non trattiene le lacrime a Oggi è un altro giorno Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 settembre 2020) E’ bastata unaa fare piangereè un. Il momento dello specchio per gli ospiti di Serena Bortone è spesso difficile da superare senza. Sul divanoha raccontato dei suoi amori, del suo attuale compagno con cui stava per andare a convivere, di sua figlia e della sua mamma ma è poi bastata un’immagine a farla commuovere. La sua mamma, lei e suo fratello piccoli e ha rivisto il passato nel suo presente, le somiglianze con la sua bambina. A sua madre non deve dire niente che non sappia, hanno sempre parlato molto ma entrambe sono molto fredde.confessa che la mancanza di abbracci di questo periodo per loro ...