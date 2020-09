Andrea Damante: senza Giulia De Lellis addestra Tommaso (Di martedì 29 settembre 2020) E’ il turno di Andrea Damante di tenere il piccolo Tommaso Kowalski, il cane he aveva preso insieme a Giulia De Lellis. E mentre con la “mamma” il piccolo viene viziato e coccolato “papà” Andrea cerca di addestrarlo! Qualche giorno fa, nelle Instagram stories dell’account del piccolo Tommaso Kowalski, era spuntato un selfie con Giulia De Lellis che aveva subito fatto addrizzare le orecchie ai tanti fan dellaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020) E’ il turno didi tenere il piccoloKowalski, il cane he aveva preso insieme aDe. E mentre con la “mamma” il piccolo viene viziato e coccolato “papà”cerca dirlo! Qualche giorno fa, nelle Instagram stories dell’account del piccoloKowalski, era spuntato un selfie conDeche aveva subito fatto addrizzare le orecchie ai tanti fan dellaArticolo completo: dal blog SoloDonna

selankagomez : @MartinaCeriello giulia de lellis che litiga con asia mosetti per colpa di andrea damante - solotrash0 : ed è subito giulia de lellis- mosetti e a andrea damante #gfvip - _bloodsangel : RT @sweetdrms_: Ludovico arrabbiato perché non diventerà il nuovo Andrea Damante. #uominiedonne - itsBeaverhausen : RT @sweetdrms_: Ludovico arrabbiato perché non diventerà il nuovo Andrea Damante. #uominiedonne - sweetdrms_ : Ludovico arrabbiato perché non diventerà il nuovo Andrea Damante. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora insieme? I fans dei Damellis scorgono un particolare importante (FOTO) 361 Magazine U&D: Sophie Codegoni di nuovo sotto accusa

Sophie Codegoni, bellissima tronista di Uomini e Donne, è stata oggetto di nuove pesanti insinuazioni da parte di alcuni fan: ecco di cosa si tratta ...

Uomini e Donne: le nuove pesanti accuse contro Sophie

Sophie Codegoni, bellissima tronista di Uomini e Donne, è stata oggetto di nuove pesanti insinuazioni da parte di alcuni fan: ecco di cosa si tratta ...

Sophie Codegoni, bellissima tronista di Uomini e Donne, è stata oggetto di nuove pesanti insinuazioni da parte di alcuni fan: ecco di cosa si tratta ...Sophie Codegoni, bellissima tronista di Uomini e Donne, è stata oggetto di nuove pesanti insinuazioni da parte di alcuni fan: ecco di cosa si tratta ...