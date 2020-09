Ancora rinviati i concerti di Lorendana Bertè, info biglietti e voucher senza rimborso (Di martedì 29 settembre 2020) I concerti di Loredana Bertè sono Ancora rinviati. Non è stato quindi possibile organizzare gli eventi che erano già stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus che continua a imperversare in tutta Italia. L’annuncio è arrivato sui canali social dedicati all’artista. “Mi mancate come l’aria voi, il palco, la musica live, purtroppo però, ad oggi, non essendo stata superata l’emergenza sanitaria Covid-19 ed essendo Ancora vigente il DPCM sul contingentamento e distanziamento sociale, siamo COSTRETTI nuovamente a rimandare il tour”. Il calendario attende Ancora di essere riformulato ma non sarà possibile richiedere il rimborso economico poiché gli eventi non sono stati annullati. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Idi Loredana Bertè sono. Non è stato quindi possibile organizzare gli eventi che erano già stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus che continua a imperversare in tutta Italia. L’annuncio è arrivato sui canali social dedicati all’artista. “Mi mancate come l’aria voi, il palco, la musica live, purtroppo però, ad oggi, non essendo stata superata l’emergenza sanitaria Covid-19 ed essendovigente il DPCM sul contingentamento e distanziamento sociale, siamo COSTRETTI nuovamente a rimandare il tour”. Il calendario attendedi essere riformulato ma non sarà possibile richiedere ileconomico poiché gli eventi non sono stati annullati. ...

ClaraPorta4 : RT @plasticfreeit: Apriamo le danze con la provincia di Vicenza e domani in tutt’Italia tantissime città si dipingeranno di blu! Affrettati… - plasticfreeit : Apriamo le danze con la provincia di Vicenza e domani in tutt’Italia tantissime città si dipingeranno di blu! Affre… - 20ennipaperoni : Ancora rinvii per Classici Disney, film del Marvel Cinematic Universe e film Pixar. Ecco il nuovo calendario al mom… - _juhan : RT @glipari: Non mi stupisco del fatto che Suarez abbia passato un esame farlocco, lo davo per scontato. Era meno scontato che la GDF indag… - mmanca : RT @glipari: Non mi stupisco del fatto che Suarez abbia passato un esame farlocco, lo davo per scontato. Era meno scontato che la GDF indag… -