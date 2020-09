Amnesty International India denuncia intimidazioni del governo e sospende le attività (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – L’ong Amnesty International sospendera’ tutte le sue attivita’ in India dopo aver denunciato “continue repressioni” e “intimidazioni” da parte del governo di Narendra Modi. Nello specifico l’organizzazione ha riferito che i conti bancari della sua sezione indiana sono stati bloccati il 10 settembre per presunti illeciti finanziari. Un provvedimento che renderebbe impossibile lo svolgimento delle attivita’ di Amnesty e delle sue campagne nel Paese, costringendo l’ong a fermarsi. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – L’ong Amnesty International sospendera’ tutte le sue attivita’ in India dopo aver denunciato “continue repressioni” e “intimidazioni” da parte del governo di Narendra Modi. Nello specifico l’organizzazione ha riferito che i conti bancari della sua sezione indiana sono stati bloccati il 10 settembre per presunti illeciti finanziari. Un provvedimento che renderebbe impossibile lo svolgimento delle attivita’ di Amnesty e delle sue campagne nel Paese, costringendo l’ong a fermarsi.

ilpost : Amnesty International ha sospeso tutte le sue attività in India - Avvenire_Nei : Ecco le prove delle #prigioni clandestine in #Libia - marioricciard18 : RT @RiccardoNoury: Un rapporto di Amnesty International sui pericolosi esperimenti di sorveglianza di massa. Che vanno fermati https://t.co… - RiccardoNoury : Un rapporto di Amnesty International sui pericolosi esperimenti di sorveglianza di massa. Che vanno fermati - albolivieri : RT @notav_info: Amnesty International condanna l’arresto dell’attivista No Tav Dana Lauriola -

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty International Amnesty International ha sospeso tutte le sue attività in India Il Post Nagorno-Karabakh: Sukhoi-25 armeno abbattuto da un F-16 turco

Riascolta Nagorno-Karabakh: Sukhoi-25 armeno abbattuto da un F-16 turco di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Amnesty lascia l'India: "Trattati come criminali. Da governo, caccia alle streghe"

Dopo il congelamento dei beni e "due anni di molestie", la più grande associazione in difesa dei diritti umani, è costretta a chiudere ...

Riascolta Nagorno-Karabakh: Sukhoi-25 armeno abbattuto da un F-16 turco di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo il congelamento dei beni e "due anni di molestie", la più grande associazione in difesa dei diritti umani, è costretta a chiudere ...