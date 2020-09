America Latina | la violenza istituzionale è un circolo che va spezzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) di Diego Battistessa* Dai fatti di Ayoztinapa (Messico, settembre 2014), passando per San Vicente del Caguán (Colombia, fine agosto 2019) fino a Yby Yaù (Paraguay, primi giorni di settembre 2020): tre esempi, latitudini diverse ma stessa drammatica attuazione. Undi, impunità e normalizzazione delle uccisioni di civili da parte dell’esercito e della polizia: tra questi, troppo spesso si trovano dei minorenni. Il 26 settembre scorso, il Messico e il mondo hanno ricordato i 43 studenti di Iguala (Stato di Guerrero, Messico) “fatti sparire” nel 2014 mentre si dirigevano a Città del Messico proprio per ricordare (scherzi tragici del destino) il massacro degli studenti in piazza delle Tre Culture, a Tlatelolco avvenuto il 2 ottobre 1968. La versione ufficiale dello ...