Ameba mangia cervello, nuovo caso negli Usa (Di martedì 29 settembre 2020) Bambino di 6 anni ucciso da Ameba mangia-cervello, l’allerta: “Non usate l’acqua del rubinetto”. Allarme a Houston, il secondo dopo il caso di Tanner Wall Il piccolo Josiah McIntyre è morto a 6 anni dopo aver giocato nell’acqua contaminata che era erogata dalla fornitura della città di Houston. Si tratta del secondo caso in poche … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Bambino di 6 anni ucciso da, l’allerta: “Non usate l’acqua del rubinetto”. Allarme a Houston, il secondo dopo ildi Tanner Wall Il piccolo Josiah McIntyre è morto a 6 anni dopo aver giocato nell’acqua contaminata che era erogata dalla fornitura della città di Houston. Si tratta del secondoin poche … L'articolo proviene da YesLife.it.

PsicheMKD : RT @ilgiornale: Tale ameba, denominata Naegleria fowleri, si introduce nel corpo umano attraverso le vie nasali e sta causando grande preoc… - marcobava : NON APRITE QUEL RUBINETTO! – TORNA L’INCUBO AMEBA MANGIA CERVELLO NEGLI USA: IN TEXAS 120MILA... - VedeleAngela : RT @ilgiornale: Tale ameba, denominata Naegleria fowleri, si introduce nel corpo umano attraverso le vie nasali e sta causando grande preoc… - ilgiornale : Tale ameba, denominata Naegleria fowleri, si introduce nel corpo umano attraverso le vie nasali e sta causando gran… - Piergiulio58 : Texas, paura per ameba mangia cervello: vietata l'acqua del rubinetto. -