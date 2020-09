Altri 24 morti per Covid | 1 648 nuovi casi | con oltre 90mila tamponi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Tornano a crescere i contagi giornalieri da coronavirus. Ipositivi di oggi sono 1.648 contro i 1.494 di ieri, a fronte però di un numero molto più elevato dieffettuati: 90.185, quasi 40mila in più rispetto alla giornata di ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 50.630 (+307 da ieri), numeri che non si registravano da ben prima dell’estate. Se c’è da registrare un rialzo dei decessi, 24 contro le 16 di lunedì, così come un lieve aumento delle persone in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) una nota positiva arriva dai guariti: una vera e propria impennata con ben 1.316guariti (contro i 773 di ieri) che vanno così a formare un totale di 226.506 unità. Anche oggi nessuna regione è azero, con un ...