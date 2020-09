"Altri 100 milioni di sterline in case di lusso a Londra". Financial Times scopre nuovi investimenti di Becciu (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarebbe solo il palazzo di Sloane Avenue, ma la Segreteria di Stato vaticana avrebbe investito Altri 100 milioni di sterline in appartamenti di lusso a Londra. Lo scrive il Financial Times chiamando in causa il ruolo, in questi investimenti, del cardinale Angelo Becciu, all’epoca dei fatti Sostituto. Si tratterebbe di “un portafoglio di appartamenti di altissimo livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di Londra”. “I nuovi documenti, che non configurerebbero alcun illecito - precisa il giornale della City -, gettano ulteriore luce sulle attività finanziarie della Segreteria di Stato”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarebbe solo il palazzo di Sloane Avenue, ma la Segreteria di Stato vaticana avrebbe investito100diin appartamenti di. Lo scrive ilchiamando in causa il ruolo, in questi, del cardinale Angelo, all’epoca dei fatti Sostituto. Si tratterebbe di “un portafoglio di appartamenti di altissimo livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di”. “Idocumenti, che non configurerebbero alcun illecito - precisa il giornale della City -, gettano ulteriore luce sulle attività finanziarie della Segreteria di Stato”.

davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - HuffPostItalia : 'Altri 100 milioni di sterline in case di lusso a Londra'. Financial Times scopre nuovi investimenti di Becciu - Anna27364090 : @matteosalvinimi Anche il PD ha preso 770 milioni di euro dal 2000 al 2015. (altri 700 milioni li ha presi forza It… - AlexZan87 : 'Altri 100 milioni di sterline in case di lusso a Londra'. Financial Times scopre nuovi investimenti di Becciu - BiancaMeravigl1 : RT @HuffPostItalia: 'Altri 100 milioni di sterline in case di lusso a Londra'. Financial Times scopre nuovi investimenti di Becciu https://… -