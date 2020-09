Alluvione | ispezione Cnsas nelle viscere di Sarno e la denuncia di Legambiente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Il soccorso Alpino e Speleologico della Campania –– ispeziona un “alveo tombato”. A seguito degli eventi meteorici degli ultimi giorni, che hanno provocato diversi dissesti idrogeologici in tutta l’area campana e in particolar modo ae Monteforte Irpino, una squadra di tecnici deldella Campania ha effettuato martedì un’dell’alveo tombato sotto Via San Vito, a, su richiesta della Protezione Civile Regionale. In coordinamento con il COC e coni Funzionari della Protezione Civile Regionale i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno controllato e documentato la quantità e la qualità di deposito alluvionale ...