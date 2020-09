Allarme Covid in Serie A: 14 positivi, rischio blocco del campionato? (Di martedì 29 settembre 2020) Con 14 positivi rischia di bloccare il campionato rinviando le prossime partite che la vede protagonista. Ora il Napoli trema. campionato a rischio? C’è una squadra in Serie A che ha scoperto di avere 14 tesserati positivi al Covid-19. E ora non solo rischia di bloccare il campionato suo e quello delle squadre che dovranno giocarci contro, ma ha messo nei guai anche chi li ha incontrati fino ad oggi. Come il Napoli. Il Genoa ha avuto un brutto risveglio domenica dopo la sonora sconfitta contro il Napoli. E non tanto per il sei a zero subìto quanto per la positività al coronavirus di 14 suoi tesserati. Ora chi di dovere dovrà decidere se la prossima partita prevista sabato ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Con 14rischia di bloccare ilrinviando le prossime partite che la vede protagonista. Ora il Napoli trema.? C’è una squadra inA che ha scoperto di avere 14 tesseratial-19. E ora non solo rischia di bloccare ilsuo e quello delle squadre che dovranno giocarci contro, ma ha messo nei guai anche chi li ha incontrati fino ad oggi. Come il Napoli. Il Genoa ha avuto un brutto risveglio domenica dopo la sonora sconfitta contro il Napoli. E non tanto per il sei a zero subìto quanto per latà al coronavirus di 14 suoi tesserati. Ora chi di dovere dovrà decidere se la prossima partita prevista sabato ...

