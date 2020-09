Allarme coronavirus in Serie A | ora che succede? Si gioca o no? Cosa dice il regolamento

(Di martedì 29 settembre 2020), scatta l’inA: ora che, sio no?prevede il. I 14 tesserati del Genoa positivi alcostringono i vertici dellaA e del mondo del calcio (e probabilmente gli uomini del Cts) a una valutazione approfondita della situazione.A, 14 tesserati del Genoa positivi alanche in casa Napoli Il primo dato che emerge, stando ai dati di fatto, è che i controlli potrebbero non essere così affidabili. A poche ore dalla partita di campionato contro il Napoli il Genoa registra due calciatori positivi al Covid: Perin e Schone. Il club procede ...

Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: #coronavirus, in #Francia 'terapie intensive piene il 10 ottobre'. Ordinanza a #Ventimiglia: perché ora rischia l'Ital… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Omceo Roma sull’aumento di casi nel Lazio: “Situazione sotto controllo”: Il presidente dell’Ordi… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, Omceo Roma sull’aumento di casi nel Lazio: “Situazione sotto controllo”: Il presidente d… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: #coronavirus, in #Francia 'terapie intensive piene il 10 ottobre'. Ordinanza a #Ventimiglia: perché ora rischia l'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme coronavirus

VIMODRONE (MILANO) (ITALPRESS) – Solo il 30% degli oltre 8 milioni di lavoratori agili nati durante la pandemia rientrerà in ufficio entro la fine di settembre e si stima che potrebbe restare in modal ...Tornano operativi i padiglioni allestiti per fronteggiare l'emergenza, i letti in Rianimazione salgono del 115% rispetto a febbraio.