Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo genitori: è nato Edoardo (Foto) (Di martedì 29 settembre 2020) E' nato Edoardo Morata Campello, terzo figlio di Alice Campello e di Alvaro Morata: Dopo l'immensa gioia vissuta con l'arrivo dei gemellini Leonardo e Alessandro, il calciatore e l'influencer hanno annunciato con immensa gioia l'arrivo del loro terzo gioiello. L'articolo Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo genitori: è nato Edoardo (Foto) proviene da Isa e Chia.

matt_2994 : Oddio Alice Campello ha fatto quello che fanno tutte le donne della specie Homo da 2 milioni di anni ?? pazzesca - YeyeSkrt : Alice campello è una exter esposito con 3 figli, non so perché sia così popolare - Jnterista_5 : RT @shadesofamnesia: Sta per nascere il figlio di Alice Campello e Alvaro Morata ?????? - Jnterista_5 : RT @lavocedifilo: Alice Campello sta per partorireee?????? - proudofjfc : Alice Campello è bellissima anche subito dopo il parto,come si fa!! -