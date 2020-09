Alice Brignoli | la mamma dell' Isis arrestata per terrorismo

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno arrestato, cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità diinternazionale, localizzata in Siria dal personale del Ros che, recatosi nel territorio di quello stato, è riuscito anche a rintracciare i figli minoria donna e rimpatriare l'intera famiglia in Italia. Le indagini hanno accertato che, nel 2015,, insieme al marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e ai loro tre figli minori, si erano allontanati dall`Italia per raggiungere i territori occupati dall'autoproclamato Stato Islamico, dove Koraichi ha preso parte alle operazioni militari del Califfato, mentre la moglie ha ricoperto un ruolo attivo nell'istruzione dei figli ...