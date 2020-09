Alberto Angela annuncia la mostra in 3D sull’Italia ritrovata

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – E’ la prima volta che viene collegato un archivio ad uno spazio espositivo digitale in 3D senza la collocazione fisica di una mostra. Lo fa Enit-Agenzia Nazionale del Turismo aprendo virtualmente le porte del proprio archivio storico con migliaia di ritrovamenti in un’esposizione universale totalmente digitale intitolata “Enit e l’Italia. Una gran bella storia“. Ad aprirla Alberto Angela che ricorda come “l’Italia abbia la maggiore biodiversita’ culturale presente sul Pianeta, 3mila anni di civilta’ ininterrotti, cosa che gli altri Paesi non hanno. Ed e’ nostro dovere conservare questo patrimonio affinche’ arrivi integro alle generazioni future, ancora non nate e che potranno sentirsi stimolate da questi collegamenti storici. Custodire questo patrimonio vuol dire anche mettere in luce le meraviglie che lo costituiscono. Attraverso le opere del passato riceviamo valori che ci aiutano a vivere il presente per indirizzare il futuro. La missione di Enit e’ fondamentale per rimanere sulla stessa lunghezza d’onda delle generazioni passate” dichiara il divulgatore scientifico, conduttore televisivo Alberto Angela nel corso del lancio delle Mostre Virtuali Enit.