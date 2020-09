Africa | 836 miliardi di dollari finiti all' estero

Ultime Notizie dalla rete : Africa 836

(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'Africa ha perso 836 miliardi di dollari in movimenti illegali di denaro avvenuti al di fuori del continente in 15 anni fino al 2015, secondo un nuovo rapporto dell'agenzia ...