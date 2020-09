Aeroporti: dipendenti ex Sea Handling, 'a rischio 550 famiglie, aiutare indotto' (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Il rilancio di Alitalia deve riguardare anche l'indotto e i lavoratori di Airport Hanlding, ex Sea Handling, chiedono al Governo di non dimenticarli, perché 550 famiglie potrebbero restare senza lavoro. Airport Handling è la società di Sea che gestisce i servizi di terra negli scali di Linate e Malpensa. "ll Governo metterà a disposizione 3 miliardi di euro per rilanciare Alitalia. Questo sacrosanto rilancio della compagnia di bandiera però, per quanto riguarda lo scalo cittadino di Milano, andrà a scapito della nostra azienda perché la nuova Alitalia ha deciso di rinunciare ai nostri servizi di terra sostituendoci trasferendo personale addirittura da Roma", spiegano in una nota. "Da marzo scorso siamo in cassa integrazione, ma se entro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Il rilancio di Alitalia deve riguardare anche l'e i lavoratori di Airport Hanlding, ex Sea, chiedono al Governo di non dimenticarli, perché 550potrebbero restare senza lavoro. Airportè la società di Sea che gestisce i servizi di terra negli scali di Linate e Malpensa. "ll Governo metterà a disposizione 3 miliardi di euro per rilanciare Alitalia. Questo sacrosanto rilancio della compagnia di bandiera però, per quanto riguarda lo scalo cittadino di Milano, andrà a scapito della nostra azienda perché la nuova Alitalia ha deciso di rinunciare ai nostri servizi di terra sostituendoci trasferendo personale addirittura da Roma", spiegano in una nota. "Da marzo scorso siamo in cassa integrazione, ma se entro ...

Aeroporto, Plr e Udc non firmano. Sindacati amareggiati

In Consiglio comunale a Lugano solo parziale il sostegno al credito di 430'000 franchi e al piano sociale da mezzo milione.

