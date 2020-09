Adua Del Vesco e Massimiliano Morra preoccupati per Garko: “Brutto essere sorvegliati” (Di martedì 29 settembre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono molto preoccupati per Gabriel Garko, soprattutto dopo le sue dichiarazioni in diretta al GF Vip. I due attori hanno spiegato quanto sia brutto essere sorvegliati. La partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip ha fatto molto parlare, sia il pubblico a casa che gli inquilini del reality … L'articolo Adua Del Vesco e Massimiliano Morra preoccupati per Garko: “Brutto essere sorvegliati” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020)Delsono moltoper Gabriel, soprattutto dopo le sue dichiarazioni in diretta al GF Vip. I due attori hanno spiegato quanto sia bruttosorvegliati. La partecipazione di Gabrielal Grande Fratello Vip ha fatto molto parlare, sia il pubblico a casa che gli inquilini del reality … L'articoloDelper: “Bruttosorvegliati” proviene da www.meteoweek.com.

