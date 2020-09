Adesso Di Battista insegna giornalismo

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 29 settembre 2020) Non una lezione per invitare i giovani aspiranti cronisti a non diventare «pennivendoli che non si prostituiscono neppure per necessità, ma solo per viltà», ma una lezione per fornire linee guida per realizzare un reportage dell’estero. Dopo aver definitivamente scisso (come è evidente dalle sue ultime dichiarazioni) il Movimento 5 Stelle, Alessandro Dia tutte le persone che vogliono provare a entrare nel mondo dell’editoria quotidiana. Lo farà attraverso la sua partecipazione a un workshop organizzato da TPI. LEGGI ANCHE > L’attacco di Dia Di Maio e «la crisi d’identità del Movimento» Una quarta vita per l’ex deputato pentastellato, volto ancora molto amato tra gli elettori ...