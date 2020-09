Acne e brufoli da stress: le nuove soluzioni (Di martedì 29 settembre 2020) In questi mesi, il vocabolario dello skincare si è arricchito di una nuova parola: maskne, per indicare la tendenza acneica delle pelli fragilizzate e ostruite dall’uso costante e prolungato della mascherina. Tra i fattori che provocano imperfezioni, c’è anche lo stress che, proprio in questo periodo, potrebbe essere una manifestazione più silenziosa del coronavirus e dei cambiamenti che ha imposto alle nostre abitudini di vita. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) In questi mesi, il vocabolario dello skincare si è arricchito di una nuova parola: maskne, per indicare la tendenza acneica delle pelli fragilizzate e ostruite dall’uso costante e prolungato della mascherina. Tra i fattori che provocano imperfezioni, c’è anche lo stress che, proprio in questo periodo, potrebbe essere una manifestazione più silenziosa del coronavirus e dei cambiamenti che ha imposto alle nostre abitudini di vita.

lukeslaughters : Io che ho sofferto di acne per anni, ancora oggi mi escono alcuni brufoli e mi sento insicura causa le cicatrici ch… - ghafaiinej : ah sì l'ovaio policistico, quello per cui prendi la pillola perché se no ti viene il ciclo 5 volte all'anno e ti si… - rafflesiacea : ho talmente tanti brufoli che a guardarmi allo specchio scoppio a piangere avere l'acne fa schifo - ledfloydroses : rispetto a com'era prima di iniziare la cura è migliorato molto, prima era l'acne più aggressiva che poteva venire… - TinafromMars : Credo di soffrire di acne da mascherina, ho le guance distrutte ed io non ho mai avuto molto brufoli. -

Periodi particolarmente intensi a livello mentale e fisico possono scatenare una reazione infiammatoria nella pelle, che reagisce con una proliferazione di imperfezioni. Ecco come curarle ...

