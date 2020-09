ABI | domande finanziamento a Fondo Garanzia superano 85 | 5 miliardi

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue l’aumento dei finanziamenti richiesti aldiper le PMI, che hanno superato gli 85,5di euro, per un milione 116 mila. Lo segnala il consueto aggiornamento dell’ABI, da cui emerge che 910 milafanno riferimento a finanziamenti fino a 30 mila euro, per 17,9di Euro.

Il Messaggero

Prosegue l'aumento dei finanziamenti richiesti al Fondo di Garanzia per le PMI, che hanno superato gli 85,5 miliardi di euro, per un milione 116 ...