A Bologna scatta l’obbligo di mascherina nel weekend

BOLOGNA – Obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 di venerdì alla mezzanotte di domenica. Prorogata la chiusura di piazza San Francesco. Ed estesa fino a giugno l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico per i dehors dei locali. È la decisione condivisa oggi dalla Giunta del Comune di Bologna e annunciata dal sindaco Virginio Merola questa mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo D'Accursio. L'ordinanza sulle mascherine entra in vigore da questo fine settimana.

