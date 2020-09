40 migranti fuggono dal centro di Siculiana: giù dal guardrail, si sperdono nelle campagne (video) (Di martedì 29 settembre 2020) 40 migranti fuggono dal centro di Siculiana: giù dal guardrail, si sperdono nelle campagne. Residenti furiosi: sono positivi al Covid? Non si sa. Ma urge comunque trovarli. E subito. I cittadini non ne possono più. Ancora migranti in fuga da quel centro-polveriera. Sempre dalla struttura preposta all’accoglienza: quella diVilla Sikania di Siculiana, nell’Agrigentino. Insomma, non c’è pace per i poveri abitanti della cittadina dell’Agrigentino, martoriati dalle continue malefatte degli ospiti di quella che è ormai la “drammaticamente celebre” struttura che ospita molti degli stranieri sbarcati ininterrottamente in Sicilia. Sicuramente i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) 40daldi: giù dal, si. Residenti furiosi: sono positivi al Covid? Non si sa. Ma urge comunque trovarli. E subito. I cittadini non ne possono più. Ancorain fuga da quel-polveriera. Sempre dalla struttura preposta all’accoglienza: quella diVilla Sikania di, nell’Agrigentino. Insomma, non c’è pace per i poveri abitanti della cittadina dell’Agrigentino, martoriati dalle continue malefatte degli ospiti di quella che è ormai la “drammaticamente celebre” struttura che ospita molti degli stranieri sbarcati ininterrottamente in Sicilia. Sicuramente i ...

