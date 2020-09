4 Hotel e Bruno Barbieri a caccia di Chianti: anticipazioni e location del 29 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) 4 Hotel e Bruno Barbieri si preparano a tenere compagnia al pubblico di Sky Uno oggi, 29 settembre, immergendosi nella pace e nel relax dell’entroterra toscano con il nuovo e inedito episodio dell’edizione dei record, alla luce degli ottimi ascolti che sta portando a casa. Il nostro amato chef, presto di nuovo protagonista della nuova edizione di Masterchef Italia 2020, porterà il pubblico tra filari e colline della regione del Chianti dove quattro albergatori agguerriti si daranno battaglia mettendo in mostra i dettagli e i servizi delle loro attività. Colline, viti e le mura medievali dei borghi incastonati nella natura, tutto questo farà da sfondo alla gara che vedrà quattro albergatori pronti a prendersi a colpi di voto da 0 a 10 studiando ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) 4si preparano a tenere compagnia al pubblico di Sky Uno oggi, 29, immergendosi nella pace e nel relax dell’entroterra toscano con il nuovo e inedito episodio dell’edizione dei record, alla luce degli ottimi ascolti che sta portando a casa. Il nostro amato chef, presto di nuovo protagonista della nuova edizione di Masterchef Italia 2020, porterà il pubblico tra filari e colline della regione deldove quattro albergatori agguerriti si daranno battaglia mettendo in mostra i dettagli e i servizi delle loro attività. Colline, viti e le mura medievali dei borghi incastonati nella natura, tutto questo farà da sfondo alla gara che vedrà quattro albergatori pronti a prendersi a colpi di voto da 0 a 10 studiando ...

gjoja : Stasera @barbierichef va in Chianti. Non sarò sportiva, ma io so già chi voglio 'che vinche': Villa Palagina di Fig… - SerieTvserie : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Chianti: gli alberghi in sfida nella quinta puntata - tvblogit : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Chianti: gli alberghi in sfida nella quinta puntata - blogoit : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Chianti: gli alberghi in sfida nella quinta puntata - zazoomblog : Bruno Barbieri 4 Hotel anticipazioni della puntata di martedì 29 settembre nel Chianti - #Bruno #Barbieri #Hotel… -