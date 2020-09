Zangrillo asfalta Lopalco | “Io ho pubblicato 40 lavori sul coronavirus | tu solo uno” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set – E’ ancora scontro tra l’epidemiologo Pier Luigi, neoeletto Consigliere regionale in Puglia e prossimo assessore regionale alla sanità pugliese, e il primario di terapia intensiva del San Raffaele Alberto. Teatro del confronto la trasmissione Non è l’arena su La7.ha attaccato frontalmente la «linea ottimista» diaccusandolo di «sbagliare dal punto di vista comunicativo» quando si tratta di parlare dell’andamento dei contagi diha replicato con garbo ma azzerando completamente la polemica dell’epidemiologo. «Le sue insinuazioni che io sono lontano dalla scienza sono bizzarre e fatte per suscitare la polemica», attacca. ...