Xbox ed esclusive Bethesda | ' Sony non può avere ciò che è di Microsoft Acquisizione mossa brillante contro PlayStation'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il fondatore originale di, Christopher Weaver, ha commentato l'della sua ex azienda da parte di, affermando che gli utenti saranno i veri vincitori dell'accordo da 7,5 miliardi di dollari.Weaver; stato determinante nella creazione dei primi giochi di The Elder Scrolls e ha fondatonel 1986 e la sua società madre Zenimax Media nel 1999. Ha ufficialmente lasciato la compagnia nel 2002 ed; stato il suo maggiore azionista fino alla fine degli anni 2000.Weaver ha affermato in un'intervista con Inverse di essere a conoscenza delle discussioni dicon la sua ex azienda e ha definito l'accordo "un'estremamente interessante per entrambi i gruppi".Leggi altro...