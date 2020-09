Wall Street in rally

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che mostra un guadagno dell’1,88% sul Dow Jones, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l’S&P-500, che continua gli scambi a 3.352 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,52%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+3,03%), finanziario (+2,78%) e beni industriali (+2,48%). Al top tra i giganti di, Boeing (+7,10%), DOW (+4,21%), Raytheon Technologies (+3,35%) e Exxon Mobil (+3,25%). Tra i best performers del Nasdaq 100, American Airlines (+5,86%), Ross Stores (+4,55%), Dish Network (+4,48%) e Marriott International (+4,25%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Regeneron ...

