Wall Street e Cina innescano il rimbalzo dei listini europei. Piazza Affari +2,5% con le banche (Di lunedì 28 settembre 2020) I listini rialzano la testa trasCinati dai bancari e i dati macro di Pechino. Spread chiude stabile a 140 punti mentre la ripresa dei negoziati sulla Brexit sostiene la sterlina. Ma Lagarde (Bce) avverte: «Rischi di peggioramento dell' economia, pronti ad aggiustare gli strumenti per centrare il target dell'inflazione» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 settembre 2020) Irialzano la testa trasti dai bancari e i dati macro di Pechino. Spread chiude stabile a 140 punti mentre la ripresa dei negoziati sulla Brexit sostiene la sterlina. Ma Lagarde (Bce) avverte: «Rischi di peggioramento dell' economia, pronti ad aggiustare gli strumenti per centrare il target dell'inflazione»

