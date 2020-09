Volley, Superlega: Civitanova passa a Verona (Di lunedì 28 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

syou12831475 : RT @pilloledivolley: 1ª RS: la Lube bagna l’esordio in campionato con una vittoria per 3-0 sul campo di Verona e raggiunge il quartetto in… - na_t_ko1218 : RT @pilloledivolley: 1ª RS: la Lube bagna l’esordio in campionato con una vittoria per 3-0 sul campo di Verona e raggiunge il quartetto in… - storiedistratt1 : Superlega: no partite il 26 e il 30 dicembre, torna pure a casa a festeggiare il Natale UniTrento Volley: derby il… - CronacheMc : VOLLEY - I biancorossi, all'Agsm Forum in cui avevano perso venerdì la Supercoppa, battono gli scaligeri padroni di… - n14coraggio : RT @pilloledivolley: 1ª RS: la Lube bagna l’esordio in campionato con una vittoria per 3-0 sul campo di Verona e raggiunge il quartetto in… -