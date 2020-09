Volkswagen - Nuovi investimenti in Cina per la mobilità elettrica (Di lunedì 28 settembre 2020) La Volkswagen ha in programma ulteriori investimenti sullauto elettrica in Cina. Il gruppo tedesco, insieme a tre sue joint venture locali (FAW, SAIC e JAC) ha stanziato, per il più grande mercato automobilistico mondiale, 15 miliardi di euro destinati a progetti sulla e-mobility nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024.Aumenta la spinta sulle emissioni zero. Se i dettagli sugli investimenti non sono ancora noti, la strategia è invece molto chiara: la Volkswagen vuole spingere sullelettrificazione in Cina, dove ha in programma di produrre 15 modelli a batteria o ibridi plug-in entro il 2025. A livello mondiale, il costruttore di Wolfsburg aveva già stanziato un fondo di 33 miliardi dedicato allelettrico, cui vanno ad aggiungersi questi ulteriori ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 settembre 2020) Laha in programma ulteriorisullautoin. Il gruppo tedesco, insieme a tre sue joint venture locali (FAW, SAIC e JAC) ha stanziato, per il più grande mercato automobilistico mondiale, 15 miliardi di euro destinati a progetti sulla e-mobility nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024.Aumenta la spinta sulle emissioni zero. Se i dettagli suglinon sono ancora noti, la strategia è invece molto chiara: lavuole spingere sullelettrificazione in, dove ha in programma di produrre 15 modelli a batteria o ibridi plug-in entro il 2025. A livello mondiale, il costruttore di Wolfsburg aveva già stanziato un fondo di 33 miliardi dedicato allelettrico, cui vanno ad aggiungersi questi ulteriori ...

