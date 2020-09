Viviana e Gioele | nuova perizia | Intervista al perito della famiglia Parisi

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 28 settembre 2020) Era il 3 agosto del 2020 quandoè andata via da casa insieme al figliocon l’intento di raggiungere il centro commerciale più vicino per comprare un nuovo paio di scarpe al suo bambino… ma da quel momento in poi entrambi non sono più tornati a casa. Il corpo diè … L'articoloalproviene da www.meteoweek.com.