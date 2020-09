Vittorio Sgarbi dalla D’Urso ecco la sua verità sulla relazione con Francesca Pepe (Di lunedì 28 settembre 2020) A “Live non è la D’Urso” Vittorio Sgarbi ha parlato della sua relazione con Francesca Pepe, che si trova nella casa del “Grande Fratello Vip”. Infatti la Pepe ha raccontato di aver avuto un fidanzamento con Vittorio Sgarbi durato circa 7 ore e ha svelato alcuni particolari a Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” e Sgarbi ha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”. Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020) A “Live non è la D’Urso”ha parlato della suacon, che si trova nella casa del “Grande Fratello Vip”. Infatti laha raccontato di aver avuto un fidanzamento condurato circa 7 ore e ha svelato alcuni particolari a Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” eha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”. Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche ...

