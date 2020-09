Visco | “I soldi del Mes? Per l’Italia porteranno solo vantaggi”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il partito delnon è scomparso come qualcuno, dalle parti dei Cinque Stelle, vorrebbe far credere. Anzi. Dopo l’ultima tornata elettorale che ha visto il Movimento bastonato più o meno in tutta Italia, è tornato alla ribalta più forte che mai, convinto che il governo, ormai a chiara trazione Pd, accetterà presto idel Fondo Salva-Stati, legando in maniera ancora più indissolubile la nostra economia agli umori di Bruxelles. Tra i sostenitori dell’adesione anche Ignazio, che dal Forum dell’Economia ha spiegato: “Non vedo problemi di stigma per il Paese che ricorre a questi fondi, lo stigma può essercise si fa un cattivo uso di queste risorse e se si comunica male come vengono utilizzate”. Secondo il governatore di ...