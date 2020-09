Vincenzo Spadafora, così la sua riforma mette a rischio le olimpiadi Milano-Cortina (Di lunedì 28 settembre 2020) Vincenzo Spadafora è un ministro da record: la sua riforma dello sport non piace a 11 milioni di sportivi italiani e al Comitato olimpico internazionale. È vero che ogni stravolgimento delle regole, in qualsiasi campo, genera insoddisfazioni. Tuttavia scontentare chiunque è un primato mondiale. Medaglia d'oro. Comunque non avevamo dubbi: non è mai accaduto che un grillino partorisse qualcosa di buono. Il caso Spadafora è scoppiato ieri, in occasione del mondiale di ciclismo che si è svolto a Imola. Il presidente del Cio, il bavarese Thomas Bach, ha fatto sapere che probabilmente il 7 ottobre durante la riunione in videoconferenza, l'esecutivo del Comitato olimpico tratterà la situazione italiana, poiché - in base alla bozza di riforma del ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)è un ministro da record: la suadello sport non piace a 11 milioni di sportivi italiani e al Comitato olimpico internazionale. È vero che ogni stravolgimento delle regole, in qualsiasi campo, genera insoddisfazioni. Tuttavia scontentare chiunque è un primato mondiale. Medaglia d'oro. Comunque non avevamo dubbi: non è mai accaduto che un grillino partorisse qualcosa di buono. Il casoè scoppiato ieri, in occasione del mondiale di ciclismo che si è svolto a Imola. Il presidente del Cio, il bavarese Thomas Bach, ha fatto sapere che probabilmente il 7 ottobre durante la riunione in videoconferenza, l'esecutivo del Comitato olimpico tratterà la situazione italiana, poiché - in base alla bozza didel ministro ...

