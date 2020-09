Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) BARI – Nei casi di bimbi figli di donne vittime di violenza “il nostro lavoro si basa sul rispetto della convenzione Onu sul diritto del fanciullo ovvero mettere in sicurezza il minore e intervenire per evitare qualsiasi tipo di conseguenza“. Lo dichiara alla Dire il garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, da Bari dove partecipa alla due giorni organizzata per presentare il codice etico del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari. I minori spesso vengono affidati alle comunita’ o in alcuni casi con il genitore violento. “Affronteremo questo tema tra le altre cose in questi giorni e penso che anche su questo faremo in modo da dare vita a linee guida, come abbiamo fatto sul codice salute, da poter applicare in tutto il Paese”, aggiunge il garante che considera il codice fatto con i colleghi di tutte le Regioni d’Italia su minori e salute “un passo molto importante”. “Adesso – conclude Marzetti – continueremo a incontrarci nelle varie sedi dei garanti per portare avanti questo codice e tante altre iniziative”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Violenza donne, il Garante dei minori del Lazio: “Al lavoro per tutelare i bambini” Tg Lazio, edizione del 28 settembre 2020 VIDEO | Lo sviluppo digitale? “Frenato dalla tassa Ue sulle multinazionali tech” Travaglio M5S, l’Italia rischia lo stallo in attesa del parto ‘Zero il folle’, alla vigilia dei 70 anni la serata evento su Canale 5 Il 60% dei bambini ha carenza di vitamina D