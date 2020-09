VIDEO | Infinito “Come il mare” | il nuovo album di Vale Lambo

Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) NAPOLI – Corre veloce, senza freni, verso il successo il nuovo album di Vale Lambo, “Come il mare”. Uscito il 25 settembre, i brani che lo compongono viaggiano già, solo su YouTube, sulle decine di migliaia di visualizzazioni. “Abbracciami”, il singolo creato nel pieno della pandemia e presente nell’album, è l’incarnazione di quanto sia potente il flow del cantautore e rapper napoletano. Sue le oltre due milioni di connessioni per il solo ascolto visto che Lambo per uno dei brani di punta della sua ultima fatica ha deciso di non accompagnarlo ad alcun video. “Non li amo, come non amo farmi fotografare”, confessa l’artista alla Dire nel corso di un’intervista svelando un carattere da rappresentante dell’hip hop che, se non anomalo, è decisamente originale. “Cerco sempre di esistere e non di essere”, racconta di sé.