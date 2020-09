VIDEO | Editoria, Cederle (Eco della stampa): “Prima sfida è stare dietro alle fonti” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Le fonti continuano a variare e stare dietro a questo cambiamento e’ una delle sfide da affrontare secondo Alessandro Cederle, direttore divisione media monitoring e Analisi – Eco della stampa, intervistato dall’agenzia Dire. “Le fonti continuano a moltiplicarsi, a cambiare aspetto, forma, realta’, sostanza- ha detto Cederle– Pensiamo ad esempio al mondo del video, una volta era quello della tv, abbiamo assistito in in pochissimi anni all’esplosione di canali, ai satelliti, allo streaming”. I contenuto “sono diventati un oceano enorme. E poi pensiamo a internet, blog, siti, social media. Stare dietro a questo cambiamento multiforme, dove le notizie, i contenuti, si moltiplicano, cambiano aspetto, e’ la prima sfida importante a cui dobbiamo rispondere. In questo oceano di informazioni, passare a una intelligence in cui estrarre contenuti piu’ significativi, analizzarli, pesarli, capire cosa sta succedendo, fino a dare trend, e’ la seconda sfida a cui stiamo rispondendo. Una sfida fatta da un mix di lavoro umano e tecnologia. Prima era un lavoro solo di persone, adesso e’ ancora di persone ma anche con robuste dosi di tecnologia”. Inoltre, Cederle presiede la giuria scientifica del premio Pa social, il premio ‘Smartphone d’oro’ riservato alle esperienze piu’ innovative nel campo dell’innovazione pubblica. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Le fonti continuano a variare e stare dietro a questo cambiamento e’ una delle sfide da affrontare secondo Alessandro Cederle, direttore divisione media monitoring e Analisi – Eco della stampa, intervistato dall’agenzia Dire. “Le fonti continuano a moltiplicarsi, a cambiare aspetto, forma, realta’, sostanza- ha detto Cederle– Pensiamo ad esempio al mondo del video, una volta era quello della tv, abbiamo assistito in in pochissimi anni all’esplosione di canali, ai satelliti, allo streaming”. I contenuto “sono diventati un oceano enorme. E poi pensiamo a internet, blog, siti, social media. Stare dietro a questo cambiamento multiforme, dove le notizie, i contenuti, si moltiplicano, cambiano aspetto, e’ la prima sfida importante a cui dobbiamo rispondere. In questo oceano di informazioni, passare a una intelligence in cui estrarre contenuti piu’ significativi, analizzarli, pesarli, capire cosa sta succedendo, fino a dare trend, e’ la seconda sfida a cui stiamo rispondendo. Una sfida fatta da un mix di lavoro umano e tecnologia. Prima era un lavoro solo di persone, adesso e’ ancora di persone ma anche con robuste dosi di tecnologia”. Inoltre, Cederle presiede la giuria scientifica del premio Pa social, il premio ‘Smartphone d’oro’ riservato alle esperienze piu’ innovative nel campo dell’innovazione pubblica.

tosvetty : Non l'ho annunciato qua ma ieri sono stata invitata a parlare di #spomenik a una talk del #TCBF20 dal nome fighissi… - KepownAfm : Ora puoi raccontare le tue emozioni ?? - repubblica : RT @RepubblicaTv: Palermo, l'editoria per ragazzi a 'Una Marina di libri': Albi illustrati, fiabe e romanzi d'avventura, gli editori per ra… - RepubblicaTv : Palermo, l'editoria per ragazzi a 'Una Marina di libri': Albi illustrati, fiabe e romanzi d'avventura, gli editori… - GiuseppeAmico6 : In questo video ti presento alcune annotazioni importanti sull’evoluzione dell’editoria digitale e tradizionale neg… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Editoria Editoria religiosa Rassegna in video Il Gazzettino California, edifici e boschi in fiamme nella Napa Valley. Il video

Brucia la Napa Valley, in California, dopo che un incendio ha colpito la zona attorno alla città di Sant'Elena. Vigili del fuoco al lavoro nell'area ...

VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Rino ora non lasci il 4-2-3-1 solo perché mancherà Insigne. Serve coraggio..."

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la vittoria del Napoli contro il Genoa nell'editoriale di 'Campania Sport'. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai ...

Brucia la Napa Valley, in California, dopo che un incendio ha colpito la zona attorno alla città di Sant'Elena. Vigili del fuoco al lavoro nell'area ...Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la vittoria del Napoli contro il Genoa nell'editoriale di 'Campania Sport'. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai ...