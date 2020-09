VIDEO | Diodato: “Lavoratori della cultura trascurati in emergenza, ora servono tutele” (Di lunedì 28 settembre 2020) BOLOGNA – “In Spagna, e’ notizia di questi giorni, in Senato e’ stata approvata una mozione che parla della cultura come bene primario, come la salute e l’istruzione. Credo sia necessario sottolinearlo e mi fa strano che un Paese come il nostro, che ha un patrimonio culturale unico al mondo, faccia ancora spesso fatica a riconoscerlo“. A dirlo e’ il cantautore Diodato nel corso della presentazione, a Bologna, delle proposte per tutelare i lavoratori del settore stilate dal Forum arte e spettacolo, nato durante il lockdown da un’idea del musicista Paolo Fresu. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) BOLOGNA – “In Spagna, e’ notizia di questi giorni, in Senato e’ stata approvata una mozione che parla della cultura come bene primario, come la salute e l’istruzione. Credo sia necessario sottolinearlo e mi fa strano che un Paese come il nostro, che ha un patrimonio culturale unico al mondo, faccia ancora spesso fatica a riconoscerlo“. A dirlo e’ il cantautore Diodato nel corso della presentazione, a Bologna, delle proposte per tutelare i lavoratori del settore stilate dal Forum arte e spettacolo, nato durante il lockdown da un’idea del musicista Paolo Fresu.

infoitcultura : Tale e Quale Show 2020: Virginio imita Diodato con “Fai Rumore” (VIDEO) - tamargott : RT @DiodatoFanClub: Lo stupore della notte Spalancata Sul mar Ci sorprese che eravamo Sconosciuti Io e te ?? @DiodatoMusic @Matera2019 #En… - Anna__Mauro : Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020] - ElisaCuccolo : RT @DiodatoFanClub: Lo stupore della notte Spalancata Sul mar Ci sorprese che eravamo Sconosciuti Io e te ?? @DiodatoMusic @Matera2019 #En… - barbara01969753 : RT @DiodatoFanClub: No, stanotte amore Non ho più pensato a te Ho aperto gli occhi Per guardare intorno a me E intorno a me Girava il mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Diodato Tale e Quale Show 2020: Virginio imita Diodato con “Fai Rumore” (VIDEO) Dituttounpop