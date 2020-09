Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 19.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE CIRCONE REGOLARE E SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE SEMPRE RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE TUTTO NELLE DUE SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E CENTRO GIANO IN DIREZIONE DI OSTIA INVECE Cè TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR CERVARA E TIVOLI TERME IN USCITA ...