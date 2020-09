Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 MILANO-NAPOLI PIOGGIA IN CORSO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD E CEPRANO, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA. SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ...