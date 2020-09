Venti di guerra tra Armenia e Azerbaigian: oltre 20 morti. Cosa sta succedendo nel Nagorno Karabakh? (Di lunedì 28 settembre 2020) Riprende vita il conflitto nel Caucaso fra l’Azerbaigian e i separatisti del Nagorno-Karabakh, sostenuti dall’Armenia. Una sintesi della guerra azero-armena Riprendono a soffiare i Venti di guerra fra l’Azerbaigian e i separatisti del Nagorno-Karabakh, sostenuti dall’Armenia. Domenica mattina il conflitto si è nuovamente infiammato, degenerando in pesanti combattimenti fra le forze azere e quelle separatiste-armene. … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 28 settembre 2020) Riprende vita il conflitto nel Caucaso fra l’e i separatisti del, sostenuti dall’. Una sintesi dellaazero-armena Riprendono a soffiare idifra l’e i separatisti del, sostenuti dall’. Domenica mattina il conflitto si è nuovamente infiammato, degenerando in pesanti combattimenti fra le forze azere e quelle separatiste-armene. … L'articolo NewNotizie.it.

repubblica : Armenia-Azerbaigian i nuovi venti di guerra incubo per l’Europa - LiveSicilia : Venti di guerra. - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: La repubblica separatista del #Nagorno-#Karabakh è sottoposta alla legge marziale, chiamati alla leva anche i diciottenni… - il_renee : RT @Basarab_: Sono le sei e venti del pomeriggio, armeni e azeri stanno combattendo con forze regolari da stamattina una guerra quasi forma… - fernand68774994 : RT @MassimoUngaro: Ritornano i venti di guerra in #NagornoKarabakh. #UE e Gruppo di Minsk intervengano per chiedere cessate il fuoco e rip… -