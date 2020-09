Vaticano | svolta nelle finanze | ecco la riforma di Bergoglio

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Alberto Giorgi Dopo aver dimissionato il cardinale Angelo Becciu, il Papa ha deciso di togliere ogni risorsa economica alla Segreteria di Stato vaticana. Il ruolo di Galantino Le dimissioni, o meglio il dimissionamento, del cardinale Angelo Becciu sono l’ultimo, ennesimo terremoto in. Papa Francesco, come raccontato, ha costretto il porporato a fare un passo indietro a causa dei nuovi sviluppi dell’indagine della magistratura vaticana sul famigerato palazzo di Londra, acquistato da Becciu nel 2012 per una cifra pari a duecento milioni di euro. Secondo l’accusa, il cardinale – mentre era Sostituto alla Segretaria di Stato del– si sarebbe servito dei fondi dell’Obolo di San Pietro per l’acquisto dell’immobile londinese. Ma non solo: Becciu è stato anche accusato di aver ...