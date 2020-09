Valentino, la sfilata Primavera-estate 2021 (Di lunedì 28 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Valentino. Sceglie, come palcoscenico della propria sfilata primaverile, la capitale della moda made in Italy, al posto della consueta Parigi, la maison romana. Nello spazio post industriale dell’ex Fonderia Macchi e sulle note della performance live di Labrinth, Pierpaolo Piccioli manda in scena la sua donna, così concreta (ci sono anche i jeans) e reale, che reinterpreta tutti i codici della griffe in chiave più semplice, immediata, forse puliuta. Ma certamente non meno chic. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Valentino. Sceglie, come palcoscenico della propria sfilata primaverile, la capitale della moda made in Italy, al posto della consueta Parigi, la maison romana. Nello spazio post industriale dell’ex Fonderia Macchi e sulle note della performance live di Labrinth, Pierpaolo Piccioli manda in scena la sua donna, così concreta (ci sono anche i jeans) e reale, che reinterpreta tutti i codici della griffe in chiave più semplice, immediata, forse puliuta. Ma certamente non meno chic.

