Vaccino antinfluenzale, ordini solo per fasce deboli: milioni di persone scoperte (Di lunedì 28 settembre 2020) I diventano introvabili. Il rischio è che si paralizzi il Paese. 'I sintomi del Covid-19 e dell'influenza normale si assomigliano fin troppo', spiega il presidente della fondazione Gimbe Nino ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) I diventano introvabili. Il rischio è che si paralizzi il Paese. 'I sintomi del Covid-19 e dell'influenza normale si assomigliano fin troppo', spiega il presidente della fondazione Gimbe Nino ...

sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - Monica_Torriani : RT @Cartabellotta: Parole sante caro @RobertoBurioni. Purtroppo le farmacie dispongono di pochissime dosi di #vaccino antinfluenzale #CTCF - infoitsalute : Vaccino antinfluenzale, ordini solo per fasce deboli: milioni di persone scoperte - Mark500a : @pbecchi Perché i dittatori rispettano le leggi? Vedrete quando passerà al ricatto per vaccinarsi tutti... Il piano… -