Vaccino antinfluenzale, due persone su tre resteranno senza. E' allarme per la scarsità delle dosi (Di lunedì 28 settembre 2020) Parte la campagna per il Vaccino antinfluenzale. Ma il Vaccino non è per tutti. Per due persone su tre manca nelle farmacie. È quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Come riporta Radiocor, la Fondazione Gimbe ha condotto un'analisi sulle dosi acquistate tramite gara o sulla base di informazioni fornite dalle amministrazioni al 24 settembre. La maggior parte delle Regioni non disporrebbero di scorte adeguate a soddisfare la domanda. E alcune non potrebbero garantire il 75% di copertura alle categorie a rischio. La disponibilità complessiva è di 17.866.550 dosi, con notevoli variabilità regionali. Tanto che solo 12 Regioni si sono aggiudicate un quantitativo adeguato ...

