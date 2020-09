Usa, stop a TikTok: giudice blocca il divieto di Trump (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli Usa mettono al bando TikTok, il divieto slitta al prossimo 27 settembre. Corte Usa sospende stop a WeChat. Negli Usa dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore il vigore per il quale sarà vietato scaricare TikTok per motivi di sicurezza nazionale. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dato seguito alle minacce rendendo effettivo il suo ordine ma rinviandolo di una settimana alla luce della nuova trattativa con Oracle. La Corte Usa invece aveva optato per la sospensione allo stop a WeChat disposto dal Presidente statunitense Donald Trump. Usa, TikTok al bando: scatta il divieto di usare e scaricare l’app Una nota ufficiale del Dipartimento del Commercio degli Usa aveva reso effettivo il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli Usa mettono al bando, ilslitta al prossimo 27 settembre. Corte Usa sospendea WeChat. Negli Usa dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore il vigore per il quale sarà vietato scaricareper motivi di sicurezza nazionale. Il Presidente degli Stati Uniti Donaldaveva dato seguito alle minacce rendendo effettivo il suo ordine ma rinviandolo di una settimana alla luce della nuova trattativa con Oracle. La Corte Usa invece aveva optato per la sospensione alloa WeChat disposto dal Presidente statunitense Donald. Usa,al bando: scatta ildi usare e scaricare l’app Una nota ufficiale del Dipartimento del Commercio degli Usa aveva reso effettivo il ...

InformaPirata : RT @riformapirata: A poche ore dall'entrata in vigore negli USA del divieto di scaricare #TikTok, un giudice federale ha sospeso il provved… - m4cchia : RT @riformapirata: A poche ore dall'entrata in vigore negli USA del divieto di scaricare #TikTok, un giudice federale ha sospeso il provved… - riformapirata : A poche ore dall'entrata in vigore negli USA del divieto di scaricare #TikTok, un giudice federale ha sospeso il pr… - gigibeltrame : TikTok evita il ban USA all'ultimo minuto #digilosofia - HDblog : TikTok evita il ban USA all'ultimo minuto -